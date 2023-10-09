حزب الإصلاح والنهضة: تزوير توكيلات مرشح للرئاسة جريمة وليس مخالفة انتخابية

استنكر حزب الإصلاح والنهضة على ما أعلنه مصدر أمني بعد إلقاء القبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وأضاف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مثل هذا التصرف يُعد جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية، وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

عبدالعزيز: كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات؟

كما انتقد عبدالعزيز هذه الممارسات، مؤكدًا أنه سأل نفسه كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات، وكيف يمكن ائتمان شخص كهذا على مستقبل أكثر من 100 مليون مواطن أو أن يسمح له بأن يكون رأس السلطة في بلد عريق بحجم مصر.

جريمة لا يمكن السكوت عنها

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل إلى إعلان موقفه من تلك الممارسات خاصة، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.