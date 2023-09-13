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جمال الكشكي: مصر لا تتأخر عن مساعدة الأشقاء العرب مهما كانت الظروف

كتب:

مريم جاد
10:02 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جمال الكشكي

جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن مصر دائما حاضرة بإقليمها العربي بكل وقت وتحت أي ظرف وأي وضع صعب والدليل على ذلك زلزال سوريا، وانفجار مرفأ بيروت والأزمة السودانية والعاصفة دانيال.

الدعم في ليبيا  

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث خلال الساعات الماضية والتفاعل مع أشقائنا في ليبيا والمغرب نتيجة الكارثة يرتبط بمفاهيم سياسية ثابتة لدى الدولة المصرية لأن تلك ليست مساعدة فقط بل واجب وطني تجاههم، وتفاعل الرئيس السيسي بتقديم الدعم في ليبيا له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية لأننا بجانب شعب تربطه بنا لغة مشتركة وتجارة وغيرها.

مفاهيم الدولة المصرية

وأكد رئيس تحرير الأهرام العربي أن الحفاظ على الأمن الليبي يعتبر أمنا مشتركا للحافظ على الأمن العربي، لأن مفاهيم الدولة المصرية تنص على مساعدة الأشقاء العرب في شتى الأزمات، لافتا إلى أن الدولة المصرية دائما تقوم بدورها تجاه الأشقاء العرب في العديد من المواقف، والتاريخ لم ولن ينس ذلك. 

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بقلم مريم جاد