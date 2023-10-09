برلماني: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات تصرف مشين

رد النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، على تزوير توكيلات لمرشح رئاسي محتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، بأنه تصرف مرفوض وغير طبيعي ويعاقب عليه القانون.

وأضاف الحسيني جلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما فعله المرشح هو تزوير في أوراق رسمية، وتصرف مشين أمام الشعب المصري ومؤيديه: «اللي يغلط يتحاسب، نحن دولة قانون والقانون يتم تطبيقه على الجميع أيا كان صفته وشخصه، تصرف غير طبيعي من حد المفروض أنه مسؤول».

عضو مجلس النواب: أتمنى أن تمر هذه الفترة على خير

وتمنى عضو مجلس النواب، أن تمر فترة الانتخابات الرئاسية على خير وتسير مصر في مسارها الصحيح: «إن شاء الله الفترة الجاية نتمنى الخير لبلدنا ومصر والطفرة في المشروعات والإنجازات هي شيء ملموس على أرض الواقع، حاجات ناس كتير شايفاها، ونتمنى نوصل لبر الأمان بخير».

القبض على أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس» خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.