فرصة لأصحاب المعاشات لزيادة الدخل.. أفضل حساب توفير بعائد شهري

تتيح عدة بنوك حكومية العديد من أنواع حسابات التوفير، منها حسابات خاصة بأصحاب المعاشات، وبفائدة مرتفعة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حسابات التوفير الأعلى فائدة لأصحاب المعاشات.

حساب توفير المعاش من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري حساب توفير المعاش:

- فائدة تصل إلى 9% سنوياً.

- إمكانية تحويل المعاش على الحساب.

- حد أدنى لفتح الحساب 5000 جنيه، وحد أقصى مليون جنيه أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة، أيهما أقل.

- يتم صرف الفائدة شهرياً.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 1000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب المعاش بالبنك الأهلي

- نسخة من بطاقة الرقم القومي جواز السفر

- خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضع به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.

حساب توفير المعاش من البنك الزراعي المصري

- يقدم البنك الزراعي المصري دفتر توفير أصحاب المعاش، بفائدة تصل إلى 6.25% سنوياً:

- يتم صرف الفائدة شهرياً.

- الفائدة تصل إلى 6.25% سنويًا بإمكانية الاقتراض بضمان

- الحساب بحد أدنى 1000 جنيه

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- إمكانية الاقتراض بضمان حساب التوفير وفقاً للقواعد التي يضعها البنك.

- إمكانية السحب والإبداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك.

- إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.

- إمكانية السحب من آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يومياً.

- إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.

- إجراء التحويلات من وإلى حساب توفير العميل.

- إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير.

- إمكانية إضافة الشبكات المحصلة الحساب التوفير.

- تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب المعاش بالبنك الزراعي

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز السفر للأجانب.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر وقرار الوصاية إن وجد.

- استيفاء طلب فتح حساب توفير.

- استيفاء نموذج اعرف عميلك k.y.c.