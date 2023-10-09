مستوطنون يقتحمون «دير ابزيع» غرب رام الله ويحاول إحراق أحد المنازل

ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها حركة حماس على عدة مستوطنات وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، حاول مستعمرون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، إحراق منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، عقب اقتحامهم قرية «دير ابزيع»، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قبل قليل.

وجاء في البيان العاجل، الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن مستعمرين اقتحموا قرية دير ابزيع، بحماية قوات الاحتلال، وحاولوا إحراق منزل المواطن أحمد عبد القدوس غنام، بإلقاء الزجاجات الحارقة صوبه، إلا أن المواطنين تصدوا لهم.