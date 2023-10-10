«التضامن»: انضمام 100 ألف مكلفة خدمة عامة للعمل بالوزارة سنويا

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ هناك نحو 100 ألف مكلفة خدمة عامة تنضم للعمل بالوزارة سنويا، ونحو 15 ألف رائدة اجتماعية للعمل داخل المحافظات سنويا، ما يشير إلى رغبة عدد كبير من السيدات في العمل بالتعاون مع الوزارة، لتقديم الخدمات المختلفة والتوعية لجميع الفئات داخل المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أهمية دور الرائدات الاجتماعيات داخل المحافظات، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، 186 ألفا و525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا مهما ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة، ومنها مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح»، حيث أجرت الرائدات نحو 4 ملايين زيارة استفاد منها 4 ملايين مستفيد، إضافة إلى عقد 127 ألفا و300 ندوة استفاد منها 4 ملايين و700 ألف مستفيد.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى دور الرائدات الاجتماعيات في مبادرة «حملة التربية الإيجابية»، حيث جرى تنظيم 3 ملايين زيارة منزلية لنحو 3 ملايين مستفيد، إضافة إلى عقد 124 ألف ندوة استفاد منها نحو مليون مستفيد على مستوى محافظات الجمهورية.