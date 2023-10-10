بدء توافد القراء على مقرأة رواية ورش في مسجد الحسين

تنطلق فعاليات مقرأة كبار القراء برواية «ورش عن نافع المدني»، بعد قليل، في مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه» بالقاهرة، لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية، برئاسة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية القراء الشيخ الخضر أحمد مصطفى، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ ماهر الفرماوي، والشيخ أحمد خطاب، والشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ صالح أبو القاسم، والشيخ أحمد عبد الهادي.

وتبدأ القراءة من قول الله تعالى : «قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ» [الأعراف: 88]، وبإشراف الشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.

ومن ناحية أخرى، انطلقت فعاليات برنامج البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح، أمس، بجولة ميدانية في مدينة العلمين الجديدة لـ120 من أئمة مديرية أوقاف مطروح، وشهدت الجولة إطلاع الأئمة على جهود الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وما تم فيها من تطوير وعمارة في المجالات كافة.