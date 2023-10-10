موعد مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا.. اعرف القنوات الناقلة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي سفر بعثة الفريق الأول إلى تنزانيا يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، استعداد لـ موعد مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا، والتي ستكون أمام فريق سيمبا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023- 2024.

موعد مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا، ستكون أمام سيمبا التنزاني في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري في مدينة دار السلام، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، في حين قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة العودة يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتنقل قنوات beIN Sports، المالكة لحقوق بث الأدوار النهائية من مباريات دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وتذاع عبر تردد قناة «بي إن سبورتس 4» من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدّل الاستقطاب: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

موقف الأهلي في أفريقيا

هذا ومن المعروف أنه في حال فوز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني، ستكون المبارة المقبلة له أمام الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو، فى دور نصف النهائي.