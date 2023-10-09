«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة على الأنحاء كافة.. وأمطار تضرب المحافظات

تشهد حالة الطقس تغيرا كبيرا خلال الأيام المقبلة، إذ تظهر أجواء الشتاء بقوة، وتتمثل في الشبورة الكثيقة وتساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّ الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تشهد انخفضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

أماكن سقوط الأمطار عقب انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، يوم السبت متوقعة تساقط أمطار متوسطة على بنسبة حدو40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هية الأرصاد أن مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40%، كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة، أوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، يكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت المقبل 14 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.