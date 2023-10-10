خطوات ومستندات تحويل عقد اشتراك المياه من النظام الاقتصادي إلى المنزلي

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية، عن عدّة خدمات للمشتركين، بينها تحويل عقد اشتراك المياه من النظام الاقتصادي إلى المنزلي.

وترصد السطور التالية، المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل، كما يلي.

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، المستندات المطلوبة لتحويل عقد اشتراك المياه من النظام الاقتصادي إلي المنزلي، كما يلي.

خطوات تحويل عقد اشتراك مياه من النظام الاقتصادي إلي المنزلي

1. سداد الأجور الخاصة بالمعاينة.

2. يتولى المشرف الفني عمل المعاينة وإحضار آخر قراءة في العداد، للتأكد من صلاحيته وسلامته.

3. تصفية العداد حتى آخر قراءة وسداد المديونية المستحقة عليه حتى آخر تاريخ بالسعر الاقتصادي.

4. سداد قيمة المقايسة الابتدائية وفق الأسعار المعمول بها في الشركة.

5. تتم المحاسبة حسب النظام المنزلي في الشهر التالي لتغيير فئة المحاسبة حسب الاستهلاك الفعلي.

المستندات المطلوبة

1- تقديم طلب لمدير الفرع المختص بتحويل نظام الاشتراك.

2- تقديم خطاب معتمد مختوم من الوحدة المحلية المختصة، ويجب أن يتضمن الموافقة على تعديل التوصيلة من الخارج للداخل.