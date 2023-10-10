«التضامن» تستعرض 10 أولويات مستقبلية.. أبرزها «إصدار بطاقة حرفي»

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، الأولويات المستقبلية التي وضعتها الوزارة، ضمن خطة العمل المستقبلية، لتنفيذها خلال الفترات المقبلة، بما يخدم كل المواطنين.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وتطرقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تقرير لها، للحديث عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال السنوات الماضية وحتى الآن، إذ جرى تنفيذ 12 مركز علاجي داخل 7 محافظات، ثم جرى تنفيذ 30 مركز علاجي في 19 محافظة، بإجمالى 750 ألف مستفيد من خدمات الصندوق.

وجاءت الأولويات التي استعرضتها «التضامن» خاصة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، على النحو التالي:

10 أولويات مستقبلية.. أبرزها «إصدار بطاقة حرفي»

1- تبني منهج مركز مجمع للخدمات المتكاملة بوحدات التضامن الاجتماعي.

2- تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية بين الوزارات المعنية وتعزيز حوكمتها.

3- التوسع في المشروعات الحرفية والإنتاجية والتعاونية، وإصدار بطاقة «حرفي»، وتوحيد الجهود لإعلاء قيمة المنتج المصري داخل مصر وخارجها.

4- توفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل، وإدراجها تحت مظلة التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

5- التوسع في منظومة «كفالة الأطفال» كريمي النسب وغلق مؤسسات الرعاية.

6- حوكمة التبرعات من خلال منصة «يسر» وقاعدة بيانات المستفيدين من جميع المؤسسات.

7- إطلاق استراتيجية «التطوع» والمنصة الموحدة للمتطوعين.

8- استثمار الأصول وتنمية الموارد، بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.

9- التوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال برنامج «وعي».

10- تطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري، وإطلاق أكاديمية العمل الأهلي مع الشركاء المعنيين.