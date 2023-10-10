سقوط أمطار متوسطة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحري

شهد العديد من المناطق سقوط أمطار على مدار الأيام القليلة الماضية، صاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد تكون الشبورة المائية بكثافة في الفترة من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.