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أمين الفتوى: الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات

كتب:

مريم جاد
07:17 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن حركات ليست من جنس الصلاة إذا فعلها الإنسان لا تبطل صلاته.

حركات لا تبطل الصلاة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر برنامج «فتاوى الناس»على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الإنسان مطلوب منه أن يكون في قمة التركيز والخشوع في الصلاة، وأن لا يتحرك حركات تجعله مثل الشخص الذي لا يصلي».

وأضاف أمين الفتوى: أن بعض العلماء قالوا من الممكن إن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات، ومنها من قال تبطل بحركات تجعل المصلي لو نظر إليه شخص آخر، ظن أنه لا يصلي، وإذا كان هذا الاهتزاز متلازما مع الشخص المصلي، ولا يقدر على التحكم في هذا فتكون صلاته صحيحة.

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