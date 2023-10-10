رئيس الشعب الديمقراطي: وجود الرئيس السيسي في الحكم يضمن استمرار التنمية

قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرسي الحكم يضمن استمرار عملية التنمية الشاملة.

التنمية الشاملة امتدت لجميع ربوع مصر

وأوضح خالد فؤاد، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمنطقة جاردن ستي، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية في التنمية الشاملة التي امتدت لكافة ربوع مصر من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية شعر بها كافة المواطنين فضرورة استكمالها يستوجب استمرار الرئيس السيسي في الحكم».

تعزيز العلاقات الخارجية المصرية

وأشار رئيس الحزب الشعب الديمقراطي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال الفترة الماضية في تعزيز العلاقات الخارجية المصرية: «السيسي نجح في وضع مصر بمكانتها المستحقة بين دول العالم».

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، المنعقد حاليا بمقر التحالف في جاردن ستي بمحافظة القاهرة.