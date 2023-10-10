مسؤول عسكري: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 شخص

على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية من جانب قوات الاحتلال فيما يخص عدد القتلى الإسرائيليين، فإنّ تصريحات المسؤولين العسكريين تؤكد أنّ العدد تخطى الألف قتيل، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مصدر مسؤول عسكري إسرائيلي.

عدد القتلى الإسرائيليين

وكشف مسؤول عسكري من قوات الاحتلال عن أنّ عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز 1000 قتيل، فيما قدر عدد الأسرى من المجندين بالعشرات، ولم يتم تحديد العدد بدقة.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد المصابين بنيران المقاومة الفلسطينية قد ارتفع إلى 1590 شخصا.

وأعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى الاحتلال، مضيفة أن ما يجري على أهالي غزة سيجري على الأسرى أيضا.

وتواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة منذ السبت الماضي بعد أن نفذت حركة حماس عملية طوفان الأقصي التي تسببت في خسائر فادحة للجانب الفلسطيني.

ارتقاء 849 شهيد في القصف على قطاع غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 849 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين والجرحى لنحو 4360 شخصًا.

وجاء عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان على قطاع غزة 830 شهيدًا، و4250 مصابًا، بينما في الضفة الغربية وصل لنحو 19 شهيدًا، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ووصل عدد المصابين إلى 110 جرحى.

ويتعرض قطاع غزة والضفة الغربية لغارات جوية من قوات الاحتلال تستهدف منازل ومؤسسات وتجمعات المدنيين.