خطوات التسجيل على منحة البطالة في الجزائر 2023.. إليك التفاصيل

تتيح الوكالة الوطنية للتشغيل للمواطنين إمكانية التسجيل على منحة البطالة في الجزائر 2023، التي تعتبر مساهمة من الولة في رفع العبء الاقتصادي والمعيشي عن المواطنين، وتصل قيمة المنحة إلى نحو 13 ألف دينار جزائري يتم الحصو على وفق شروط وخطوات محددة.

فيما يلي تقدم «الوطن» شروط وخطوات التسجيل على منحة البطالة في الجزائر 2023 وفق وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية فيما يلي:

شروط التسجيل علي منحة البطالة في الجزائر 2023

ولا بد من توافر بعض الشروط حتى تتمكن من الحصول على منحة البطالة والتي جاءت كالآتي:

المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها الجهة المعنية.

ألا يتجاوز سن المتقدم 49 عامًا أو ألا يقل عن 19 عامًا.

إرفاق جميع المستندات اللازمة والمطلوبة للحصول على المنحة.

خطوات التسجيل على منحة البطالة في الجزائر 2023

وتتيح الوكالة الوطنية للتشغيل لجميع المواطنين إمكانية التسجيل علي منحة البطالة في الجزائر 2023 في خطوات بسيطة وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار خدمة «التسجيل في المنحة».

إدخال جميع البيانات اللازمة والمطلوبة والتأكد من دقتها.

إرفاق كل المستندات التي تطلبها المنحة.

ثم يقوم المتقدم بالتأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

في النهاية يتم الضغط على «إرسال الطلب».

وسيتم مراجعة الطلب والرد من قبل الجهات المعنية في أقرب وقت.