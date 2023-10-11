بكري: مصر لن تسمح باجتياح الحدود المصرية الفلسطينية خوفا من تصفية القضية

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حماس أعلنت عن قتل أسير مع كل غارة إسرائيلية، ولكن القاهرة تدخلت ومنعت هذا الأمر، لأن هذا كان سيكون دافعا كبيرا لزيادة الوضع سوءًا في قطاع غزة، خلاف زيادة التأييد العالمي للموقف الإسرائيلي.

التدخل البري الإسرائيلي قد يدفع الفلسطينيين للتوجه نحو الحدود المصرية

وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن التدخل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، قد يدفع الشعب الفلسطيني للتوجه نحو الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهناك سيناريو آخر يتمثل في انفجار الأراضي جميع الأراضي المحتلة من إسرائيل، وهذا قد يربك تل أبيب، خلاف أن هناك إمكانية لتدخل حزب الله، واشتعال الوضع في المنطقة.

بكري: مصر لن تسمح باجتياح الدود المصرية الفلسطينية

ولفت إلى أن مصر لن تسمح باجتياح الحدود المصرية الفلسطينية خوفًا من تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، معقبًا: «مصر مُعرضة لمخاطر كبيرة تسعى للنيل من سيناء، وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ، وتحقيق حلم إسرائيل».