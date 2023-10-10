اللواء أيمن حب الدين لـ«الشاهد»: الاستنزاف كانت اختراعا مصريا خالصا لم تحدث في أي حرب

قال اللواء أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن إسرائيل بدأت في 24 يوليو 1969، في قصف كل مواقع صواريخ الدفاع الجوي، حتى أصبحت مصر بلا قواعد صواريخ دفاع جوي.

حرب مدروسة اقتصاديا وإعلاميا

أضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حرب الاستنزاف كانت اختراعا مصريا خالصا، لم تحدث في أي حرب من قبل، وهي عبارة عن حرب مدروسة اقتصاديا وإعلاميا، لإحداث خسائر لدى العدو، ودعم الجانب المعنوي للشعب والجيش، وعدم السكون الذي يوحي بالاستسلام.

استهداف مدرسة بحر البقر

وذكر أن الخبراء الروس اقترحوا تقديم كتائب صواريخ الدفاع الجوي كلها، وكانت 6 كتائب، لكن هاجمتها إسرائيل بنحو 169 طائرة ودمرتها تماما، فأيقنت القيادة أن عدم وجود حائط صواريخ يعني فشل العبور، وبدأت إسرائيل القصف في العمق مثل استهداف مدرسة بحر البقر، فسافر جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي وغيرها، إما إعطاء السلاح لمصر كاملا، أو أن تتحول إلى جبهة أخرى تمدنا بالسلاح، فوافق على جزء كبير من طلبات عبد الناصر، ومنها 75 كتيبة صواريخ مطورة، وصواريخ سام 3، وصواريخ تعمل على ارتفاع منخفض.