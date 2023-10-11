إنجازات 10 سنوات.. إجهاض 784 بؤرة إرهابية وكشف غموض 27 ألف جناية

عملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية على تعزيز شعور المواطنين بالأمن وتكثيف التواجد الشرطي، ومواجهة محاولات نشر الفوضى والإرهاب، حتى يمكن السير في عمليات البناء والتنمية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أماكن التعامل مع الجمهور من أقسام ومراكز وسجلات مدنية ووحدات مرور مع استحداث خدمات إلكترونية حديثة.

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من المحاور لمكافحة الإرهاب، وهي كالتالي:

المحور الأول: مكافحة الإرهاب وإجهاض مخططاته

جرى إجهاض 784 بؤرة إرهابية فضلًا عن ضبط العديد من الصادر ضدهم أحكام قضائية أو قرارات ضبط وإحضار.

المحور الثاني: توفير الأمن اللازم لمسيرة العمل الوطني

وتم كشف غموض 26852 جناية مهمة بنسبة ضبط 92% كذا تنفيذ 158 مليون و 413 ألف حكم، وتأمين تنفيذ 931284 قرار إزالة تعديات.

وجرى ضبط 3039 قضية هجرة غير شرعية بإجمالي 7412 متهما، و156 قضية اتجار بالبشر.

المحور الثالث: الجهود الأمنية في دعم مسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية

ضبط 54 مليون و47 ألف قضية سرقات التيار الكهربائي، وضبط 9164 قضية جرائم أموال أبرزها بمجالات (غسل أموال، كسب غير مشروع، إتجار بالنقد الأجنبي، توظيف أموال)، وضبط 582882 قضية تهرب ضريبي، وضبط 2955298 قضية تموينية.

المحور الرابع: تم وجار إنشاء وتطوير 2798 منشأه شرطية

- مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان.

- الإدارة العامة للجوازات، المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة.

- مبنى قطاعات الأمن الاقتصادى والاجتماعى والأفراد بالعباسية.

- قطاع أمن الجيزة بأكتوبر.

- الإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص مرور الدقى بأكتوبر.

- مبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

- المركز المصرى الاقليمى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة.

- قطاع أمن القاهرة.

- 2 مركز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون وبدر.

- إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات أمن الدقهلية ودمياط وبنى سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والعلمين.