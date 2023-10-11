«الأرصاد» تحذر 20 محافظة من أمطار متفاوتة الشدة.. تستمر 3 أيام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 20 محافظة على مستوى الجمهورية من أمطار متفاوتة الشدة لمدة 3 أيام متتالية بداية من السبت المقبل.

عودة التقلبات الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، بناء على صور الأقمار الصناعية، طقس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى عودة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار بسبب تكاثر السحب الممطرة بكميات متفاوتة الشدة بين محافظة وأخرى ووفقا للطبيعة الجبلية للمحافظة، وذلك على مدار 3 أيام من السبت وحتى الاثنين، إذ تبدأ الأمطار من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية السبت المقبل، وتمتد مع تقدم الوقت إلى العلمين ومطروح والإسكندرية والضبعة، ثم محافظات شمال الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط».

وأشارت إلى أن الأمطار بعد ذلك تمتد إلى السواحل الشرقية للبلاد، ومدن القناة «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس»، والبحر الأحمر، وشمال وسط سيناء، ومحافظات جنوب الوجه البحري «الشرقية، الغربية، المنوفية»، والقاهرة الكبرى والفيوم، وذلك بنسة تصل لـ50%، إذ من المتوقع أن يسود طقس غائم مع بداية ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.