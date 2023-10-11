«العليا للانتخابات»: فتح باب اعتراضات المرشحين للرئاسة على بعضهم الثلاثاء

تنتهى المدة المحددة لتلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، السبت المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تعلن القائمة المبدئية للمرشحين 16 أكتوبر، وهنا يأتي موعد المرشحين المحتملين للاعتراض على بعضهم البعض.

موعد اعتراض المرشحين على بعضهم البعض

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار رقم 11 لسنة 2023، «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 و18 أكتوبر، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن يتم قيد الطلبلت بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامه».

ونصت المادة الثانية على أن «تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حتى السبت 21 أكتوبر 2023».