موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في معهد الفنون المسرحية

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في كل من المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للسينما، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023- 2024.

وقالت أكاديمية الفنون في بيان إن موعد الكشف الطبى للطلاب الجدد هو يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر 2023 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بمقر المعهد.

الكشف الطبي في معهد السينما

وفيما قال بيان المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون إنه تقرر إجراء الكشف الطبي لطلاب المعهد -التعليم الموازي، يوم الخميس القادم الموافق 2023/10/12، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة سيد درويش بالأكاديمية وعلى الطلاب والطالبات التواجد علما بأن رسوم الكشف الطبي 100 جنيه.

وأجرت الأكاديمية الكشف الطبي على الطلاب الجدد لكل من معهد النقد الفني ومعهد الفنون المسرحية، كما أجرى المعهد العالي للنقد يوم 9 أكتوبر الجاري اختبار القبول والمقابلة الشخصية للطلاب، وسيعلن خلال الأيام المقبلة نتيجة الامتحان على أن تبدأ الدراسة بالمعهد، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر 2023.