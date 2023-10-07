آخر موعد للتقدم في دبلومة الدراسات العليا بمعهد السينما.. باق أيام قليلة

أعلنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، أنّ يوم الثلاثاء المقبل، 10 أكتوبر 2023، هو آخر موعد للتقدم للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا في المعهد العالي للسينما.

أقسام المعهد العالي للسينما

يضم المعهد العالي للسينما، 8 أقسام هي:

الإخراج.

الديكور.

الرسوم المتحركة.

المونتاج.

السيناريو.

الإنتاج.

هندسة الصوت والتصوير.

كما قالت الأكاديمية، إن موعد غلق القبول والتسجيل، بمعاهد أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، هو يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

موعد اختبار معهد النقد الفني

سيكون موعد امتحان القبول للمتقدمين، لدبلوم النقد ودبلوم التذوق، الاثنين 9 أكتوبر الجاري، في الساعة 4 مساءً، على أن تكون هناك مقابلة شخصية مع المتقدمين، بعد الامتحان التحريري.

وتقبل عدد من معاهد الأكاديمية في الدراسات العليا، كليات الآداب (لغات - مسرح - إعلام) والفنون ودار العلوم والآثار والإعلام واللغات والترجمة، أو أي تخصصات مشابهة من أي جامعة خاصة أو أهلية داخل مصر أو خارجها، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في النقد الفني.

وتقبل أيضا خريجي كليات التجارة والهندسة والطب والحقوق، وأي مجال بخلاف الآداب والفنون، يمكن الحصول على دبلومة في التذوق الفني، من الأكاديمية بالقاهرة والإسكندرية.