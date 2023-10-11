ظواهر جوية تضرب مصر خلال أيام.. و«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي وأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدة ظوهر جوية تؤثر على حالة الطقس الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يكون هناك تغييرا واضحا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، بسبب منخفض جوي بارد يضرب البلاد.

منخفض جوي يضرب البلاد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا على كافة الأنحاء من يوم السبت المقبل، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد يصاحبه كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا تعمل على خفض الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، يصاحبها تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

تحذير من الشبورة

أكدت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد عل فترات متقطعة.

تساقط أمطار متوسطة

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

رياح وارتفاع درجات الحرارة نهارا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الخميس، فإنه طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي المساء، فإنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 15 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 16 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.