«الصحة الفلسطينية»: انتشال جثامين 7 شهداء من تحت الأنقاض في مخيم النصيرات

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال طواقم الإسعاف التابعة لها جثامين 7 شهداء، وأكثر من 25 جريحا، مساء اليوم، من تحت أنقاض منزل البردويل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الذي تعرض لقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أفاد شهود عيان بأن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال 7 جثامين و25 جريحا من تحت أنقاض منزل البردويل، ليصل عدد الشهداء إلى عشرة بينهم إمرأة.

كما تعرض منزل عائلة نصير في بيت لاهيا شمال القطاع للقصف دون إنذار ساكنيه، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الأشقر غرب برج الشفاء بغزة.

وتجدد القصف المدفعي العنيف للأطراف الشرقية لحي الشجاعية والزيتون والتفاح شرق غزة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.