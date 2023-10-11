مستشار الرئيس الفلسطيني: باقون في أرضنا ووطنا ولن نتحرك إلى أي مكان آخر

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن قوة الاحتلال الغاشمة لا يمكن أن تحقق أمناً أو سلاماً لأحد، مضيفًا أنه لا بد من إنهاء الاحتلال لتحقيق السلام، والتاريخ يؤكد أنه لا يوجد احتلال يمكن أن يصمد أمام إرادة الشعوب.

مستشار الرئيس الفلسطيني: نقدر كل صوت عربي ومسلم وحر

أضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور خالد أبوبكر، مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع عبر قناة «ON»: «نحييكم من قلب المعاناة والألم، ونقول إننا نقدر كل صوت عربي ومسلم وحر في العالم يقف مع فلسطين وحقوق شعبها في هذه المحنة».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين، وتستهدف سيارات الإسعاف بالأسلحة المحرمة، مضيفًا أن قطاع غزة من شماله لجنوبه عبارة عن كتلة سكانية مقدرة بـ2.2 مليون نسمة، وجميعهم مدنيون.

باقون في أرضنا ووطنا

وأوضح أنه لا يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يترك أرضه ووطنه، مستطردًا: «باقون في أرضنا ووطنا ولا مكان آخر».