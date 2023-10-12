نقيب الفلاحين: حررنا آلاف التوكيلات لترشيح السيسي.. وننظم حملات توعية للمشاركة

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تحرير آلاف الفلاحين توكيلات تأييد للمرشح عبدالفتاح السيسي، وتجديد الثقة فيه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2014، وتفويضه للقضاء على الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية التي تخطط لزعزعة استقرار مصر.

وشكل النقيب العام مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات، لجان نوعية للتواصل مع الفلاحين والمزارعين الراغبين في عمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسة المقبلة، بمكاتب توثيق الشهر العقاري بمختلف أنحاء الجمهورية.

تحرير آلاف التوكيلات للرئيس السيسي في محافظات الوجهين القبلي والبحري

وقال الحاج محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أنّ المكتب التنفيذى لمجلس النقابة في انعقاد دائم منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، وبدء تلقي مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالمحافظات للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين في عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أنه تم تحرير آلاف التوكيلات للرئيس السيسي في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف النقيب في تصريحات له اليوم الخميس، أنه اتفق مع نقباء الفلاحين الزراعيين بالمحافظات علي تنظيم حملة توعية للفلاحين بالنجوع والعزب والقرى على مستوى الجمهورية، لتشجيعهم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والظهور بشكل يليق بالشعب المصري أمام دول العالم أجمع.

وأشار إلى أنّ الفلاحين نظموا مظاهرات دعم وحب للرئيس السيسي أمام مكاتب التوثيق والشهر العقاري، حيث شهدت إقبالا غير مسبوق من الفلاحين والمواطنين على حد سواء خلال الأيام الماضية، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن انتشر نقباء الفلاحين بكافة مراكز المحافظات من خلال منسقيها بالمراكز، ووفروا وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى البعيدة لنقل المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري، كما تم تخصيص مقرات النقابة العامة لاستقبال المواطنين.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن آلاف الصعايدة والفلاحين توافدوا على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصطف المواطنون في طوابير الانتظار أمام موظفي الشهر العقاري، ومراعاة لذوي الإحتياجات الخاصة فقد تم التواصل مع المسؤولين لتخصيص ساعة لهم، لتحرير التوكيلات والاستمارات اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع احتفاظهم بالحق فى عمل الاستمارات في أي وقت مناسب لهم.

تأييد الرئيس السيسي واجب وطني لاستكمال مسيرة الانجازات

وأكد عبدالستار، أن المشاركة في الانتخابات وتأييد الرئيس السيسي واجب وطني لاستكمال مسيرة الإنجازات، حيث كان للفلاحين النصيب الأوفر من تلك الإنجازات الهائلة غير المسبوقة، لافتا إلى أنّ مبادرة حياة كريمة التي شهدتها قرى محافظات مصر، بمثابة مشروع القرن، حيث جعل الفلاح يشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن، بعد أن ظل لفترات طويلة يعاني ولا يجد من يسمع له، ليعيد الرئيس السيسي الحياة الكريمة لأكثر من 80 مليون مواطن مرة أخرى، قائلا «الفلاح يعيش عصره الذهبي في ظل عهد الرئيس السيسي، ويبذل قصارى جهده لرد الجميل، خاصة بعد أن أيقن الجميع أنه سيحصل على حقه كاملا، وأنه في بؤرة إهتمام الدولة».