تفاصيل حركة الصادارت والواردات بمينائي دمياط والبحر الأحمر خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادر عدد 10 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، بحسب بيان صادرعن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط

وأوضح البيان أنّ حركة الصادر من البضائع العامة 19533 طنا تشمل، 9133 طن يوريا، و2200 طن علف، و4500 طن أسمنت معبأ، و3700 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55913 طنا تشمل 10214 طن حديد، و16818 طن خردة، و4010 طن أبلاكاش، و9600 طن ذرة، و4761 طن سكر، و1010 أطنان خشب زان، و9500 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 211 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5112 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16392 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404988 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنة.

حركة الصادرات والواردات في مواني البحر الأحمر

أما عن السفن المتواجدة في مواني البحر الأحمر، أعلن علن المركز الإعلامي لهيئة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 662 شاحنة، و117 سيارة، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 374 شاحنة، و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 288 شاحنة و51 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر ثلاث سفن وهي القاهرة، بوسيدون أكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع، و180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وكوين نفرتيتي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1368 راكبا بموانيها .