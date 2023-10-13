«الصحة الفلسطينية» تعلن استشهاد 1572 شخصا وإصابة 7262 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا، وفقا لخبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

قطاع غزة

كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

الرئيس الفلسطيني

ودعا محمود عباس الرئيس الفلسطيني، إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.