نائب «الوفد»: كلمة الرئيس تحمل رسائل مهمة أهمها «مصر لا تتخلى عن القضية»

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، حملت رسائل مهمة إلى دول العالم، أهمها أنّ مصر دولة تنحاز إلى التنمية والتعاون وإحلال السلام في العالم، ولم تكن يومًا دولة طامعة في مقدرات أو أراضي جيرانها، مشيرًا إلى أنّ الرئيس حرص خلال كلمته على تأكيد موقع القضية الفلسطينية من الأولويات المصرية باعتبارها القضية الأم وجزءا من العقيدة الوطنية.

إحياء القضية الفلسطينية

وقال «وهدان»، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه رسالة إلى الشعب الفلسطيني بالصمود دفاعًا عن أرضه، وعدم التخلي عنها، باعتباره الضامن الوحيد لإحياء القضية الفلسطينية، وعدم الانصياع لدعوات النزوح التي يروج لها جيش الاحتلال من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تقف بشدة أمام هذا المخطط حيث أكد الرئيس في كلمته أنه لن يقبل المساس بالأمن القومي المصري أو الأراضي المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس أوضح أن مصر تضم 9 ملايين أجنبي على أرضها يعيشون كأي مواطن مصري، لكن القضية الفلسطينية لها وضع مختلف تماما، وحساس لأن الشعب الفلسطيني هو الضامن الوحيد لاستمرار القضية، مشيرا إلى أن موقف مصر الثابت هو إقامة السلام الشامل والعادل الذي يقوم على حل الدولتين وفقا لحدود 67 وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رسالة كلمة الرئيس السيسي

وأوضح سليمان، أن الرئيس السيسي وجه للعالم رسالة قوية وواضحة بأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا للتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، رافضًا حجم المزايدات على الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.