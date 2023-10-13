إزالة 96 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية في بني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن شن الوحدات المحلية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 96 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف داخل الحيز العمراني.

إزالات في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ بني سويف إلى أن حالات الإزالة، تنوعت بين إزالة 91 حالة تعد في المهد، و5 حالات داخل الحيز العمراني، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب التحفظ على 3 خلاطات و2 طن أسمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ بني سويف إلى ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن.

ووجه المحافظ باستمرار تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

المتابعة الدائمة للمتغيرات المكانية

كما شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.