«الإصابات الجديد» أول مستشفى تخصصي يخدم المواطنين في محافظات الجنوب

بعد سنوات من المعاناة عاشها أهالى أسيوط من نقص الخدمات الطبية، جاء افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعى الجديد، لينهى تلك المعاناة ويقدم خدماته لكل محافظات الصعيد، وتبلغ قوة المستشفى الاستيعابية بمختلف مراحله 600 سرير و68 سريراً بالرعاية المركزة، و28 غرفة عمليات، ويقام على مساحة 5500 متر بمنطقة «سيد»، بحى غرب، وافتتحت المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 111 سريراً و8 غرف عمليات و20 غرفة عناية مجهزة على أعلى مستوى بالمعدات والأسرَّة الجديدة.

علاء كمال، أحد المستفيدين من خدمات المستشفى الجديد، قال إنّ الخدمة المقدمة أسهمت بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار، وخصوصاً فى مجال العظام: «كنت فى حاجة ماسَّة لإجراء عملية جراحية فى العظام وقصدت المستشفى التخصصى الجديد، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة بأفضل الأجهزة الحديثة وتحديد موعد للعملية»، وأضاف «عصام على» أنّ مستشفى الإصابات والطوارئ نجاح جديد يضاف إلى نجاحات المنظومة الطبية بمحافظة أسيوط، حيث تخدم المدينة الطبية بالجامعة كل سكان محافظات الصعيد الذين يتوافدون عليها كونها تضم كوادر متخصصة فى كل المجالات: «كل الشكر للدولة المصرية على اهتمامها بالصعيد وإنشاء مستشفيات متخصصة ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة، لتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار».

الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، أكّد فى تصريحات له، أنّ مستشفيات الجامعة من أكبر المستشفيات التى تخدم ملايين المرضى سنوياً فى مختلف التخصصات الطبية، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء، والتمريض، والإداريين، ما يستوجب توجيه خطط التطوير والتوسع فيها لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنّ مستشفى الإصابات والطوارئ يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى الجمهورية، ومجهز وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة لخدمة ضحايا الحوادث بمحافظات الصعيد كافة.

عميد كلية الطب: صرح طبي كبير حقق طفرة هائلة في الخدمات الطبية

وأشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، إلى أنّ مستشفى الإصابات الجديد من المستشفيات المتخصصة التى تقدم خدمة مميزة للمرضى، ويعد مشروعاً قومياً يخدم محافظات الصعيد على مساحة 5500 متر، ومستهدف طاقة استيعابية 600 سرير و28 غرفة عمليات و68 سريراً للعناية، وهذا الصرح الطبى الكبير سيحدث طفرة كبيرة فى الخدمات الطبية لمرضى الإصابات والحوادث فى محافظات الجنوب، وأضاف الدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذى لمشروع مستشفى الإصابات الجامعى، أنّ المرحلة الأولى التى تم افتتاحها تضم غرف عمليات وأقساماً متخصصة لإقامة المرضى ويتكون المستشفى من 5 طوابق بطاقة استيعابية 111 سريراً و20 غرفة عناية و8 غرف عمليات وطابق للعمليات وآخر للعناية المركزة و3 طوابق للإقامة، والمستشفى تم تصميمه وفقاً للمعايير العالمية للجودة الهندسية ومكافحة العدوى.