منح مجانية في «تكنولوجيا المعلومات» لطلاب 6 محافظات.. اعرف نظام التدريب

يمكنك الحصول على منحة تدريب مجانا لتعلم أحدث العلوم التكنولوجيا، إذا كنت من خريجى سنة 2014 وحتى 2023، ويكون التدريب في معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، حيث أعلن المعهد عن فتح باب التسجيل في منح التدريب المكثف.

وبحسب ما اعلنه معهد تكنولوجيا المعلومات فإن هناك عدة تخصصات تكنولوجية متميزة يمكن لخريجي الجامعات المصرية من عام 2014 وحتى عام 2023 التقدم لدراستها بمقر المعهد في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية: المنوفية المنيا سوهاج قنا أسوان بني سويف.

نظام الحضور بالدورات التدريبية

أوضح المعهد أن نظام الحضور في الدورات التدريبية هو نظام مختلط Blended Learning، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي على الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات https://iti.gov.eg/

جيل جديد من الشباب

استقبل معهد تكنولوجيا المعلومات قبل أيام، جيل جديد من الشباب المبدع فى منحة 9 أشهر، بمقراته المختلفة في (القرية الذكية، العاصمة الإدارية، الإسكندرية وأسيوط)، ومن داخل مراكز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بمحافظات (المنوفية، المنصورة، والإسماعيلية)، فى عدد من التخصصات أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، البرمجة باستخدام تقنياتJAVA / Open Source / .Net والتعلم الإلكتروني، وتطوير المحتوى، وإنترنت الأشياء، وصناعة الألعاب، والحوسبة السحابية، وصناعة الأنظمة المدمجة، وضمان الجودة، ونظم المعلومات الجغرافية.