أمطار متوسطة تضرب 15 محافظة اليوم.. و«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، سكان 15 محافظة من سقوط أمطار على فترات متفاوتة بنسبة تتراوح بين 50 لـ60%، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل مناطق الجمهورية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وطالبت الأرصاد الجوية سكان محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء» بأخذ الحيطة والحذر من سقوط أمطار، لافتة إلى أنه طبقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار على بعض المناطق.

كما حذرت الهيئة من حالة الطقس ليلا، حيث يشعر المواطنون ببعض البرودة، إذ يسود خلال ساعات الليل طقس لطيف في أوله مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر الآتي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.