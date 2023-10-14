كسر ماسورة مياه في حدائق القبة.. ورئيس الحي: جار إصلاحها

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة، بلاغًا بشأن كسر ماسورة مياه بشارع قاسم أمين من ولي العهد، وعلى الفور وجه محمد عبد الوهاب رئيس الحي بسرعة التوجه للعنوان المذكور واتخاذ اللازم بمعرفة شركة مياه الشرب، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

الرقابة على المحلات

وفي إطار تشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية، قام محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، بالتنسيق مع إدارات الإشغالات والمحلات والطب البيطري والصحة بالمرور على منافذ بيع اللحوم والسلع التموينية بشارع ترعة الجبل؛ للوقوف على مدى ضبط الأسعار والإعلان عنها، وصلاحية اللحوم ومدى توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التأكد من صلاحية السلع والأسعار

كما قامت أجهزة الحي بالمرورعلى منافذ بيع السلع الاستهلاكية جمعية بشارع ولي العهد أمام مسجد الشيخ غراب للوقوف على مدى ضبط الأسعار والإعلان عنها، وصلاحية السلع ومدى توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.