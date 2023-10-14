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نواب وأحزاب: الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين يؤكد أن «القاهرة» شريان العروبة

كتب:

 يسرا البسيونى
09:51 م | السبت 14 أكتوبر 2023
هلال

هلال

أشاد عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية بالحملة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى لتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء فى فلسطين، لتخفيف وطأة ما يتعرضون له من معاناة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن مصر دائماً ما تقف إلى جوار أبناء الشعب الفلسطينى وحقهم المشروع فى التسوية العادلة والشاملة لقضيتهم العادلة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الدولة المصرية قيادة وشعباً سيظلون داعمين لأشقائنا فى فلسطين بكامل الإمكانيات، مشيراً إلى أن مصر لن تتخلى عن تقديم كل مساعيها، سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطينى بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، مثمناً جهود التحالف الوطنى فى حملة التبرع بالدم، والقوافل الشاملة التى وجهها الكيان للأشقاء الفلسطينيين. ودعا وكيل لجنة التضامن الاجتماعى جميع المصريين للمشاركة فى حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة الجهود لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تتحسن الأوضاع.

«هلال»: القوافل تخفف معاناتهم ومصر تبذل قصارى جهدها لحل القضية

وقال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن القوافل الشاملة التى وجهها التحالف الوطنى للأشقاء فى فلسطين تؤكد على رسائل الرئيس السيسى الأخيرة، التى شددت على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الشقيق، وستبذل قصارى جهدها فى إيصال جميع المساعدات، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى ظل الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات التى يتعرضون لها من قبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مشيداً بالجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الغذائية والإنسانية المرسلة من بعض الدول من خلال معبر رفح، مشيراً إلى أنه لم تمر أزمة إلا وكانت مصر فى مقدمة الدول التى تقدم مساعدات لفلسطين، وأعطت حلاً من قبل لإنهاء الصراعات، من منطلق أنها الطرف الأقوى فى القضية، ودائماً الحل يأتى من طرفها.

«مديح»: إيصال الإمدادات فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية يتطلب تضافر الجهود الدولية.

من جانبها، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالجهود الواسعة التى يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومؤسسة حياة كريمة، فى دعم الأشقاء الفلسطينيين، بتقديم الدعم الطبى والغذائى، فى ظل المعاناة والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة التى تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية والمصرية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة، مشيدة بالجهود المصرية فى فتح ممر آمن ودخول كافة المساعدات من دول العالم عبر مطار العريش إلى غزة بعد جهود حثيثة من القيادة السياسية المصرية، مؤكدة أن التحالف الوطنى دائماً حاضر فى المواقف العصيبة، ونجح فى تخفيف المعاناة عن أشقائنا، إلى جانب إسهاماته فى تخفيف المعاناة عن الأسر الأوْلى بالرعاية وتوحيد جهود المجتمع المدنى.

وقالت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة»، تؤكد أن مصر شريان العروبة وعنوانها، لافتة إلى أن الحملة تأتى تضامناً مع القضية الفلسطينية وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل فى وجدان كل مصرى ولا تغيب عن ذهنه.

وثمّنت «هلالى» جهود التحالف الوطنى بإرسال قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية وتضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف حدة التداعيات الناتجة عن تدهور الأوضاع، مؤكدة أن مصر تدعم فلسطين قضية وشعباً منذ عام 1948 لحصولهم على حقوقهم المشروعة وإرساء السلام كخيار استراتيجى للمنطقة.

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