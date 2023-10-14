تقارير إسرائيلية: إصابة مروحية عسكرية من طراز يسعور بصاروخ مضاد للدبابات

كشف قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، عن إصابة طائرة مروحية من طراز «يسعور»، تابعة لسلاح الجو، بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية، وفق ما أورد موقع «روسيا اليوم» قبل قليل.

إصابة مروحية عسكرية من طراز يسعور

وأوضحت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية حاولت إسقاط طائرة عسكرية مروحية، من طراز يسعور، كان على متنها 50 جندياً، في الساعات الأولي من عملية السيطرة على مستوطنة «بئيري» في غلاف غزة.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينيية نجحت في استهداف محرك المروحية، مما اضطر قائد الطائرة للهبوط، قبل أن يتم استهدفها بالصواريخ المضادة للدروع، وحتى الآن، لم تتوافر أي تفاصيل حول مصير الجنود الذين كانوا على متن الطائرة.

مهام مروحيات يسعور

وبحسب المعلن فإن المروحية من طراز يسعور، هو الاسم الشائع لمروحيات النقل الثقيل، وهي صناعة أمريكية، تم تطويرها من قبل مشأة البحرية الأمريكية، وتستخدمها القوات الأمريكية والألمانية والإسرائيلية والمكسيكية.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت يوم 7 أكتوبر عملية «طوفان الأقصي»، رداً على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

ورداً على عملية طوفان الأقصى، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، التي دخلت أسبوعها الثاني اليوم السبت، بشن غارات متواصله على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، يعانون أوضاعاً غير إنسانية، بسبب القصف المتواصل، والحصار الإسرائيلي.