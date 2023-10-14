الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي بشأن الأوضاع في غزة

تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم السبت اتصال هاتفي من نظيره الأمريكي جو بايدن لبحث القضية الفلسطينية، وكيفية إحلال السلام في المنطقة، ووقف القصف المستمر منذ 8 أيام على قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد «عباس» خلال الاتصال أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف، وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة .

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال.