نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية.. «الجزار» يفوز بمقعد النقيب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء للتجديد النصفي بالنقابة الفرعية بالقليوبية، نتائج التصويت في الانتخابات التي جرت أمس، موضحة أن 640 ناخبا أدلوا بأصواتهم من إجمالي 8743 ممن لهم حق التصويت.

وجاءت اللجنة المشرفة برئاسة المستشار هشام عبدالعزيز عضو هيئة قضايا الدولة، والمشرف على الانتخابات في القليوبية، وعضوية الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات، وأمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، والدكتور رؤف فؤاد عضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس النقابة، والدكتور محمد سيد حمدي عضو لجنة الانتخابات وأمين مساعد صندوق نقابة القليوبية، وحصدت قائمة «المستقبل» مقعد النقيب ومقعدين أكثر من 15 سنة ومقعد أقل من 15 سنة.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

وأوضح الدكتور أحمد كمال أنور أمين صندوق النقابة الفرعية بالقليوبية، أن الأصوات الصحيحة لنتائج انتخابات نقابة الأطباء الفرعية كالتالي:

- إجمالي الأطباء ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 640 صوتا، لاختيار النقيب و4 مقاعد فوق السن وتحت السن.

- إجمالي الأصوات الصحيحة لمقعد النقيب 632 صوتا، ولمقعدي أكثر من 15 عاما 610 أصوات، ولمقعدي أقل من 15 عاما 602 صوتا.

أصوات مقعد النقيب في نتائج انتخابات نقابة الاطباء

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية، أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالمحافظة جاءت كالتالي:

- فوز الدكتور حمدي الجزار بمقعد النقيب بـ279 صوتا.

- عبد اللطيف البلشي 128 صوات

- علاء جودة 55 صوتا

- محمد غریب 170 صوتا

كما أشار «أنور» إلى أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أكثر من 15 سنة جاءت كالتالي:

- أحمد العيوطي 13 صوتا

- أحمد سعيد عثمان و265 صوتا وحصل على المقعد

- السيد عبد الستار 33 صوتا

- رجب فتوح هريدي 76 صوتا

- عماد تبع 174 صوتا

- فوزي عبد الله 71 صوتا

- محمد عجلان 444 صوتا وحصل على المقعد

- محمد کمال 54 صوتا

- مصطفى العزب 90 صوتا

كما تضمنت نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أقل من 15 سنة:

- إبراهيم الغريب 185 صوتا

- أسماء بيان 211 صوتا

- أميرة الجمال 79 صوتا

- فاتن سلامة 95 صوتا

- هشام سعید محمدي 343 صوتا وحصل على المقعد

- يسري زكريا 291 صوتا وحصل على المقعد