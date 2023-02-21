«تجارية الفيوم»: استيراد لحوم من تشاد وطرحها بأسعار مخفضة خلال أيام

زّفت الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، بشرى للمواطنين في مختلف المحافظات، تتمثل في توفير كميات كبيرة من اللحوم من دولة تشاد خلال أيام، ما يسهم بصورة كبيرة في توفير احتياجات المواطنين وخفض الأسعار.

وتوفر المؤسسات المختلفة اللحوم البلدية والمستوردة بأسعار مخفضة في مختلف المنافذ الحكومية مثل منافذ «أمان»، ومعارض أهلا رمضان 2023، ومنافذ وزارة الزراعة وغيرها.

التعاقد مع مزارع في تشاد

وأكد مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التعاقد مع مزارع ضخمة في دولة تشاد، لاستيراد لحوم بلدية طازجة، تمهيدا طرحها في الأسواق، ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار غير قابلة للمنافسة، مؤكدًا أنّها لحوم عالية الجودة، وتوفيرها والإقبال عليها سيقلل الإقبال على الشراء من الجزارين، وبالتالي سيتسبب ذلك في انخفاض أسعار اللحوم بصورة كبيرة.

تباين أسعار اللحوم في الفيوم

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أنّ هناك تباينا في أسعار اللحوم بمحافظة الفيوم، حيث تتراوح بين 180 حتى 230 جنيهًا للكيلو الواحد لدى الجزارين، وفي مختلف الهايبرات، حيث تختلف من منطقة أو قرية ومدينة لأخرى، لافتًا إلى أنّ مركزي سنورس وطامية هما الأرخص في أسعار اللحوم نظرًا لأنّهم يذبحون إناث الماشية والتي تكون أسعارها منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار العجول.

لحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ

على جانب آخر، سجلت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة ومعارض «أهلا رمضان»، كالتالي:

150 جنيهًا للحوم البلدي.

135 جنيهًا للحوم البرازيلي.

145 جنيهًا للحوم الضاني.

150 جنيهًا لكيلو اللحم المفروم البلدي.

115 جنيهًا لكيلو اللحم المفروم البرازيلي.

135 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية الطازجة.

104 جنيهًا لكيلو الكبدة البرازيلي.

104 جنيهًا لكيلو الكبدة البرازيلي.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

وتوفر منافذ وزارة الزراعة لحوم مختلفة الأنواع بأسعار مخفضة، خصوصًا اللحوم البلدي للماشية التي يتم تربيتها داخل مزارع الوزارة، حيث جاءت أسعارها كالتالي:

من 150 لـ 160 جنيهًا.. سعر كيلو اللحم السوداني الطازج.

135 جنيهًا سعر اللحوم السودانية المجمدة في منافذ وزارة التموين.

أسعار اللحوم المصنعة بالمنافذ

وتراوحت أسعار مصنعات اللحوم البلدي، مثل الكبدة، والسجق، واللحم المفروم وغيرها بين 140 جنيهًا وحتى 180 جنيهًا في مختلف منافذ وزارة التموين، والزراعة، ومعارض أهلًا رمضان.