تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في الدقهلية والمحافظات الأخرى، جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية جاءت بهدف اهتمام الدولة بالمواطنين والعمل على مساندتهم من خلال تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية، ومنها السكر والزيت والمكرونة، موضحا أن المبادرة متاحة في كل منافذ المحافظة

أسعار السلع الغذائية في المبادرة بالدقهلية

وأضاف أن التخفيضات في المبادرة وصلت إلى 25% في السلع الغذائية الأساسية، كالتالي:

- سعر كيلو السكر 27 جنيها

- سعر طبق البيض 125 بدلا من 150 جنيها

- سعر كيلو المكرونة يبدأ من 17 جنيها

- سعر الزيت الحجم الصغير يبدأ من 30 جنيها

- سعر الفراخ المجمدة يبدأ من 105 جنيهات بدلا من 130 جنيها.