نواب يطالبون بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

هاجم مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة والمدن الفلسطينية، وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين رفضه كل زعماء مصر.

رفض المخطط الإسرائيلي في سيناء

وأضاف أبو العينين قائلا: «نرفض الحديث عن النزوح أو التهجير إلى سيناء لأنه لا يحق لأحد أن يقرر ذلك، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية، في مواقف مصر منذ بداية الأزمة».

وتابع أن المخطط الإسرائيلي فُضِح ولم ولن يتحقق لأن سيناء أرض لها شعب وجيش يحميها، ومصر في الآونة الأخيرة استطاعت أن تتحدث للعالم بلغة أخرى وأن سيناء ليست مستباحة لأي أحد، والشعب الفلسطيني سيحافظ على قضيته وسيستعيد أرضه المحتلة.

مطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي

وطالب أبو العينين بوقف العدوان الإسرائيلي فورا، وبحق العودة لأن العالم كله سيعاني من آثار تلك الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاديا.

واتهم أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الموقف الغربي والبرلمان الأوربي والمنظمات الدولية بالتخاذل متسائلا أين حديثهم عن الحريات والشعب الإسرائيلي الذي يضرب بأسلحة محرمة دوليا.

وقال أباظة في كلمته أمام الجلسة إن مصر لم ولن تخذل الأمة العربية ونصرة القضية الفلسطينية، وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية أو تهجيره إلى سيناء.

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي وأن مصر في صدارة الأمة العربية تدافع عن ترابها وأمنها القومي، حيث طالبت القيادة السياسية بإعلاء صوت العقل ووقف التدمير.

وطالب أباظة بتدخل عالمي أممي لوقف العدوان الإسرائلي على غزة وإنقاذ المدنيين والأطفال.