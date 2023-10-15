«الأوقاف»: انعقاد 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي

أقيم يوم السبت الماضي، بعد صلاة العشاء ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي وعددها 48 ندوة، تحت عنوان: «قاعدة الأمور بمقاصدها.. ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية»، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

معاني القواعد الفقهية

وأكد العلماء أن معاني القواعد الفقهية موجودة وراسخة في أذهان الفقهاء، وأن الفقهاء وضعوا القواعد الفقهية لتكون ميزانًا يضبط الأمور الفقهية في كل عصر، وأن الهدف من عرض هذه القواعد إظهار أثر هذه القواعد في تقويم السلوك، فهي وسيلة طيبة وجيدة لتصحيح السلوك، وأن قاعدة: «الأمور بمقاصدها» تمثل ثلث الدين، وأن نصوص الشريعة لها حكمة، وبعضها تعبدي، علمًا بأن المقاصد العامة قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد، متمثلة في الكليات الست، وهي: الحفاظ على الدين، والحفاظ على الوطن، والحفاظ على النفس، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض والشرف، فحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله (عز وجل).

ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي

وقد عُقدت ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها) ، ومسجد الوعد الحق، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد شريف ومسجد سيدي أحمد الدرديري، ومسجد حسن الشربتلي ، ومسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ومسجد القدس، ومسجد دار السلام، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد قباء، ومسجد الفتح، ومسجد أبو بكر الصديق.وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد نور المصطفى، ومسجد الرضوان، ومسجد السراج.وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الرضوان، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد سيد الشهداء.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد الروضة.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد سيدي أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الاسماعيلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد أبو المكارم ، ومسجد سيدي شبل.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوة بمسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الشيخة نور الصباح.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر بالعريش.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد التوحيد.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوة بمسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت ندوة بمسجد الشعراوي.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الزهراء.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد السيدة عائشة.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد بلال.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد البرهامي، ومسجد سيدي قطب.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوة بمسجد الجامع.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد الميناء الشرقي، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني.