رئيس «القبائل والعائلات»: تنظيم فعاليات ومؤتمرات جماهيرية للتوعية بإنجازات الدولة

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن لقاء المجلس مع حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، كان لتجديد عهد مبايعته لفترة رئاسية جديدة، موضحاً أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية.

ماذا عن لقائكم بحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى؟

- نحن شركاء فى الحملة، خاصة أننا منذ 30 يونيو أخذنا على أنفسنا عهداً مهماً وهو مبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولقاؤنا مع الحملة بمثابة تجديد لهذه المبايعة، ونؤكد وقوفنا مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وما الخطوط العريضة التى تم الاتفاق عليها؟

- ناقشنا خلال لقائنا مع المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الكثير من الأمور المتعلقة بالمشاركة فى الانتخابات خلال الفترة المقبلة، أولها الحرص على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضاً للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، خاصة أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطنى هدفه توعوى وتنموى.

حدّثنا عن الخطوط العريضة لخطة المجلس؟

- سنعمل على توعية المواطنين والشباب، خاصة فى المحافظات الحدودية بضرورة الإشارة إلى إنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم فى جميع ربوع مصر، خاصة المحافظات الحدودية، التى شهدت تنمية على جميع المستويات، بداية من البنية التحتية، وصولاً إلى إقامة مشروعات تنموية كبيرة.

هل دشّنتم مبادرات لدعم «السيسى»؟

- لدينا مبادرة «وطن واحد»، التى يشارك فيها الكثير من المواطنين والشباب فى ربوع مصر كافة، وتستهدف التوعية بما حققته الدولة من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتأكيد على أهمية استمرار «السيسى» لفترة رئاسية جديدة.

وما مبررات دعم المرشح عبدالفتاح السيسى؟

- لدينا مبررات كثيرة أولها أن «السيسى» حقّق لمصر الاستقرار الذى افتقدته فى فترات صعبة، فضلاً عما حققه من مشروعات تنموية عملاقة، حيث استطاع التأسيس لبنية تحتية قوية على مستوى ربوع مصر، وهنا نريده أن يستكمل مسيرة الإنجازات فى الفترة الرئاسية الجديدة.

وكيف ترى جهود الدولة فى المناطق الحدودية؟

- الدولة لم تترك «شبراً» فى محافظة إلا وعملت فيه، حيث اهتمت بالكثير من الملفات، كالصحة والتعليم والبنية التحتية: «البنية التحتية فى الريف على أعلى مستوى ولا تقل جودة عن الحضر»، كما أن الريف حالياً يتمتع بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحى والغاز الطبيعى.

هل كان للمجلس دور فى جمع التوكيلات للمرشح عبدالفتاح السيسى؟

- حرصنا على جمع الكثير من التأييدات، لا أتذكر العدد بالتفصيل لكننا جمعنا عدداً كبيراً منها.

كيف ترى رئيس مصر فى الفترة المقبلة؟

- أرى أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى هو رجل المرحلة المقبلة، ليُكمل ما بدأه من مشروعات قومية، وهو صمام الأمان والاستقرار بالنسبة لمصر.

تعمير سيناء

سيناء عُمرت بشكل غير مسبوق لم نره من قبل، وحظيت ببنية تحتية ومشروعات قومية كبرى رغم حرب الدولة على الإرهاب، وهذا أمر يُحمد لـ«السيسى» والحكومة أيضاً، فهى حالياً تتمتّع بشبكة طرق غير مسبوقة تربطها بمحافظات الشمال والجنوب والوسط، و5 أنفاق على أعلى مستوى تربطها بمحافظات الدلتا.