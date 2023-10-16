أسعار الذھب في مصر الیوم الاثنین 16-10-2023.. بكم عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-10-2023 استقرارا في داخل محال الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2350 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية، وفقًا لأسعار بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي نحو 2350 جنيهًا، في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2686 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الوقت الحالي 1567 جنيها، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألفا و800 جنيه، في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ومن الصعب أن يتم تحديد أسعار الذهب بالمصنعية، لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.