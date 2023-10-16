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سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على بعض المناطق في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
03:05 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
سقوط أمطار

سقوط أمطار

شهدت مدينة السنبلاوين في الدقهلية سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق بالمدينة، مع وجود نشاط بسيط للرياح، وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار بالسنبلاوين 

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة، ومن ضمنهم محافظة الدقهلية ومدينة السنبلاوين.

كانت محافظة الدقهلية أعلنت الاستعدادت للتعامل مع سقوط الأمطار، في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول، بالانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك الشنايش. 

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