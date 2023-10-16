استطلاع رأي: 78% من الأمريكيين يؤيدون مساعدة بلادهم للفلسطينيين

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أن أغلبية الأمريكيين المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي يريدون أن تساعد بلادهم في إبعاد المدنيين الفلسطينيين عن الأذى في قطاع غزة، وسط التصعيد الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت نتائج استطلاع «رويترز»، الذي استمر يومين وانتهى الجمعة الماضي، موافقة 78% من المشاركين، على ضرورة عمل الدبلوماسيين الأمريكيين على خطة لمساعدة المدنيين في قطاع غزة للعيش بأمان.

وحول موقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أفاد استطلاع الرأي بأن 94% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين، يوافقون على ضرورة مساعدة المدنيين بقطاع غزة، وقدم 22% من المشاركين رأيا مخالفا للتوجه السائد لدى الأمريكيين.