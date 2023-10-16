محافظ الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية والأسواق بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، منافذ بيع السلع الغذائية بطنطا، ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، والتأكد من توافر السلع كافة، وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة 25%

وقال محافظ الغربية، إن أسعار 7 سلع أساسية انخفضت بنسب من 15 لـ25%، وهي السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، إلى أن الجولة استهدفت المرور على الأسواق ومحالّ وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، ومنافذ معا ضد الغلاء بطنطا.

ضرورة كتابة الأسعار على السلع كافة

وشدد «رحمي» على ضرورة كتابة الأسعار على السلع كافة، وبشكل واضح للجمهور، كما اطمئن على توافر السلع الغذائية، مؤكدا أهمية تواجد رؤساء المدن والأحياء المستمر، والمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.