91 وظيفة قيادية للشباب بالمحافظات.. اعرف آخر موعد للتقديم ومعايير القبول

أعلنت وزارة التنمية المحلية وظائف قيادية شاغرة للشباب بعدة محافظات ضمن مجموعة قيادات الإدارة المحلية، وتشمل 91 وظيفة متنوعة ما بين سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء، ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023 الصادر عن الوزارة.

آخر موعد للتقديم بوظائف التنمية المحلية

وحول آخر موعد للتقديم بوظائف التنمية المحلية، أعلنت الوزارة، اليوم، مد التقديم لمسابقة شغل الوظائف القيادية بالمحافظات لمدة 15 يوما تبدأ من غدا الثلاثاء 17-10-2023، وتنتهي الثلاثاء الموافق 31-10-2023، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالوظائف، واختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات.

وذكرت وزارة التنمية المحلية في بيان صادر عنها، اليوم، أنها تعمل بصورة مستمرة على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة، والتي تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

معايير اختيار المقبولين في الوظائف

وأضاف بيان الوزارة أنه يجري تقييم المتقدمين للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية بناءً على عدة معايير على النحو التالي:

- القدرات العلمية.

- التاريخ الوظيفي.

- مقترحات التطوير.

- السمات الشخصية.

- مهارات القيادة واتخاذ القرار.

- حل المشكلات.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

الإعلان عن وظائف التنمية المحلية وفقا لقانون الخدمة المدنية

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدة محافظات وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وجرى باب التقديم الالكتروني للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية، وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.