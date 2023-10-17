تعرف على رابط استعلام مسابقة العمال 2023 التابعة لوزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الخاص بمسابقة العمال 2023 الخاصة بالأوقاف، والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل من خلال مسابقة العمال 2023 بوزارة الأوقاف.

تفاصيل مسابقة العمال 2023 التابعة لوزارة الأوقاف

وحول تفاصيل مسابقة العمال 2023 التابعة لوزارة الأوقاف، فقد أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا.

موعد ومكان عقد امتحانات مسابقة العمال 2023

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنّه من المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز - مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقاً - في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر المقبل للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف أنَّه سيتمّ فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الأوقاف 2023 لوظيفة 1000 إمام.